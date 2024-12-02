- Травма очень неприятная. Сами знаете, что плечо – наш вратарский хлеб. Ивану, естественно, скорейшего выздоровления и здоровья. По его словам, чувствует себя хорошо. Но ему еще предстоит достаточно долгая реабилитация.
Напомним, вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаева получил травму в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги против грозненского "Ахмата" (2:1). Голкипер неудачно приземлился, отражая одиннадцатиметровый удар. Из-за полученной травмы голкипер не сумел продолжить игру и был заменен на 72-й минуте встречи.
В заключительном 19-м туре перед зимней паузой в чемпионате России самарцы сыграют в гостях с "Ростовом".
Источник: "Чемпионат"
Песьяков: травма у Ломаева очень неприятная. Ему предстоит достаточно долгая реабилитация
Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Песьяков прокомментировал повреждение своего партнера голкипера Ивана Ломаева.
Фото: ФК "Крылья Советов"