По информации источника, бывший спортивный директор "Ювентуса" Федерико Керубини является одним из претендентов на аналогичный пост в московском "Спартаке". Сообщается, что руководство российского клуба уже провело переговоры с итальянским специалистом.
В прошлом году Керубини, работавший у туринцев, был отстранен от футбольной деятельности на 16 месяцев за финансовые махинации. Запрет распространяется только на итальянский футбол.
Напомним, в ноябре должность спортивного директора красно-белых покинул португалец Томаш Амарал, который занимал этот пост с конца 2023 года.
Источник: телеграм-канал "Мутко против"
Источник: бывший спортивный директор "Ювентуса" стал одним из кандидатов на эту должность в "Спартаке"
Федерико Керубини может перебраться в Россиию.
Фото: Getty Images