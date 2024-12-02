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Источник: бывший спортивный директор "Ювентуса" стал одним из кандидатов на эту должность в "Спартаке"

Федерико Керубини может перебраться в Россиию.
Фото: Getty Images
По информации источника, бывший спортивный директор "Ювентуса" Федерико Керубини является одним из претендентов на аналогичный пост в московском "Спартаке". Сообщается, что руководство российского клуба уже провело переговоры с итальянским специалистом.

В прошлом году Керубини, работавший у туринцев, был отстранен от футбольной деятельности на 16 месяцев за финансовые махинации. Запрет распространяется только на итальянский футбол.

Напомним, в ноябре должность спортивного директора красно-белых покинул португалец Томаш Амарал, который занимал этот пост с конца 2023 года.

Источник: телеграм-канал "Мутко против"

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