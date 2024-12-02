"К большому сожалению, на данный момент каких-то конкретных договоренностей и решений по снятию запрета на участие в международных турнирах нет. Если говорить об отношении к нам, к российскому футболу со стороны наших коллег, то мы видим, что оно меняется в лучшую сторону. Это мы в том числе видим по количеству сборных, которые в следующем году готовы приехать в Россию для проведения матчей. Думаю, что в следующем году будут изменения", - приводит слова Дюкова ТАСС.
Начиная с конца февраля 2022 года в отношении российских футбольных клубов и сборных действует отстранение от участия в международных турнирах, которые проводятся под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В частности, сборная России уже пропустила чемпионат мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 года.
В нынешнем году национальная команда под руководством Валерия Карпина провела пять товарищеских матчей, в которых было одержано пять "сухих" побед: в марте над Сербией (4:0), в июне над Белоруссией (4:0), в сентябре над Вьетнамом (3:0), в ноябре над Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).
Согласно заявлениям руководителей ФИФА и УЕФА, отстранение российских команд будет оставаться в силе до тех пор, пока на территории Украины продолжается проведение специальной военной операции.
Президент РФС Дюков: видим изменение в лучшую сторону отношения к российскому футболу со стороны коллег
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о ситуации с допуском команд из России до международных соревнованиях.
Фото: РФС