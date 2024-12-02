"Для Волка переход в "Спартак" стал бы шагом вперёд. Вратарь первый год в РПЛ. Конечно, если поступит предложение, он будет его рассматривать, ведь таких шансов бывает немного. Он показывает стабильную игру за Махачкалу, без спадов. Для того, чтобы расти, нужно переходить в более сильный клуб", – приводит слова Семшова "Советский спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что вратарь махачкалинского "Динамо" Давид Волк входит в сферу интересов московского "Спартака", который рассматривает голкипера в качестве замены близкого к уходу из команды Александра Селихова. В текущем сезоне он принял участие в 20 официальных матчах, в которых было оформлено 8 "сухарей" и пропущено всего 16 голов.
Давид Волк выступает за дагестанский клуб с января 2023 года. Его действующее соглашение с "Динамо" рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 800 тыс. евро.
"Нужно переходить, чтобы расти". Семшов назвал переход в "Спартак" шагом вперёд для Волка
Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался о возможном переходе в московский "Спартак" вратаря махачкалинского "Динамо" Давида Волка.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала