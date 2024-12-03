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Ари: хотел бы поработать в "Спартаке", но сейчас думаю только о "Торпедо"

Экс-игрок "Спартака" Ари заявил, что хотел бы поработать в стане красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Конечно, я бы хотел поработать в "Спартаке". Но сейчас думаю только о "Торпедо". Я хочу помочь этому клубу всем, чем могу", - цитирует Ари "Чемпионат".

Ари выступал за московский "Спартак", "Локомотив" и "Краснодар". Всего нападающий провел в Российской Премьер-Лиге 225 матчей и записал на свой счет 66 забитых мячей и 46 результативных передач. Ранее бразилец был назначен на пост спортивного директора московского "Торпедо". После 21-го сыгранного тура "Торпедо" располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги с 43-мя набранными очками.

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