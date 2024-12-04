- Пруцев - очень хороший игрок, для меня немного странно, что он играет так мало сейчас. Надеюсь, Станкович будет доверять ему больше, - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Пруцев является игроком "Спартака" с 2022 года. Всего на его счету 99 матчей за красно-белых, в которых он пять раз поразил ворота соперников и сделал 12 голевых передач.
В этом сезоне Пруцев сыграл в РПЛ 10 матчей из 17 возможных, забил один гол и трижды ассистировал партнерам. Контракт 24-летнего полузащитника со "Спартаком" рассчиатн до лета 2026 года.
"Спартак" с 34 баллами замыкает тройку лидеров РПЛ. 7 декабря команда Деяна Станковича дома встретится с "Пари НН" в рамках 18-го тура РПЛ.
Камоцци: для меня странно, что Пруцев играет так мало
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о полузащитнике красно-белых Даниле Пруцеве.
Фото: ФК "Спартак"