- Нет сомнений, что лучший молодой игрок РПЛ - это Алексей Батраков. Он уже может претендовать на звание лучшего игрока РПЛ среди всех возрастов, а не только среди молодых. Алексей показывает футбол невероятного уровня, - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".
В текущем сезоне 19-летний Батраков провел за "Локомотив" 16 матчей в РПЛ и записал на свой 10 забитых голов, также полузащитник сделал шесть результативных передач. Контракт воспитанника "Локомотива" с клубом рассчитан до лета 2027 года, портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 5 миллионов евро.
"Локомотив" после 17-ти туров имеет в своем активе 34 очка и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице. В следующем туре "железнодорожники" на выезде сыграют с "Краснодаром", матч пройдет 8 декабря.
Непомнящий заявил, что Батраков может стать лучшим игроком РПЛ
Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что футболист "Локомотива" Алексей Батраков может стать лучшим игроком по итогам сезона РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ