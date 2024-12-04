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Непомнящий заявил, что Батраков может стать лучшим игроком РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что футболист "Локомотива" Алексей Батраков может стать лучшим игроком по итогам сезона РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Нет сомнений, что лучший молодой игрок РПЛ - это Алексей Батраков. Он уже может претендовать на звание лучшего игрока РПЛ среди всех возрастов, а не только среди молодых. Алексей показывает футбол невероятного уровня, - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел за "Локомотив" 16 матчей в РПЛ и записал на свой 10 забитых голов, также полузащитник сделал шесть результативных передач. Контракт воспитанника "Локомотива" с клубом рассчитан до лета 2027 года, портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 5 миллионов евро.

"Локомотив" после 17-ти туров имеет в своем активе 34 очка и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице. В следующем туре "железнодорожники" на выезде сыграют с "Краснодаром", матч пройдет 8 декабря.

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