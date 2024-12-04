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Рианчо: "Спартак" - клуб с великой историей, он обязан быть наверху

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о текущих результатах красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Не удивлен, что "Спартак" сейчас в топ-3 РПЛ, потому что это клуб с великой историей, он обязан быть наверху. Такому клубу нужны великие победы, поэтому я надеюсь, что "Спартак" будет бороться за чемпионство в этом сезоне", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".

После 17-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 34-мя набранными очками в своем активе. В 18-м туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на своем поле с "Пари НН".

Напомним, что команда Деяна Станковича вылетела из верхней сетки Кубка России, уступив в двухматчевом противостоянии "Ростову". Красно-белые сыграют с тольяттинским "Акроном" в Пути регионов Кубка России.

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