"Виллиан очень рад своему возвращению. Роша очень хорошо подготовился, чтобы показывать самый высокий уровень. На самом деле, это уже было видно по его выступлению в Кубке России против "Рубина". Думаю, это будет важное возвращение для ЦСКА. Нет сомнений, что он один из лучших игроков в российском футболе. Он очень хочет показать все свои лучшие качества", - заявил Кампеделли.
Бразильский центральный защитник Виллиан Роша выступает в составе московского ЦСКА с осени 2022-го года. За его трансфер португальскому "Портимоненсе" было заплачено 2 миллиона евро. В текущем сезоне на счету 29-летнего футболиста 18 матчей за "армейцев" в РПЛ и Кубке России в которых он оформил 3 результативные передачи.
В матче 14-го тура РПЛ против "Спартака" (0:2) Виллиан Роша получил прямую красную карточку за драку с защитником красно-белых Русланом Литвиновым. Последующие матчи против "Крыльев Советов", "Ростова" и "Рубина" в РПЛ Роша пропустил из-за дисквалификации.
Источник: "СЭ"
Агент: Виллиан Роша - один из лучших игроков в российском футболе
Футбольный агент Игор Кампеделли, представляющий интересы бразильского защитника Виллиана Роши из ЦСКА, рассказал о форме футболиста.
Фото: официальный сайт ЦСКА