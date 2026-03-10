Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Галатасарай
20:45
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
БарселонаНе начат
Атлетико
23:00
ТоттенхэмНе начат
Аталанта
23:00
БаварияНе начат

Точилин рассказал, удивил ли его подъём "Динамо"

Бывший защитник московского "Динамо" Александр Точилин отметил прогресс в игре команды после зимнего перерыва.
Фото: ФК "Динамо" Москва
По мнению Точилина, очень интересно взглянуть, как этот состав бело-голубых воспримет потенциальную неудачу. Пока что в 2026 году "Динамо" только побеждает.

"Результатами "Динамо" я не сказать, чтобы удивлен. Многие считали, что ставка на Гусева — это 50 на 50, но всё?таки Ролан работает в клубе давно, знает коллектив изнутри. Он видел проблемы, которые были, и ему было проще выстроить взаимоотношения с футболистами. Проведя полноценные сборы, "Динамо" выглядит хорошо физически.

Интересно посмотреть, если будут какие-то неудачи, как команда будет реагировать на них, потому что впереди есть тяжёлые игры", — отметил Точилин в беседе с "Матч ТВ".

После зимней паузы "Динамо" обыграло в чемпионате "Крылья Советов" (4:0) и ЦСКА (4:1), а в Кубке России одолело "Спартак" (5:2). После 20 туров команда с 27 очками занимает 7-е место турнирной таблицы Премьер-Лиги. В 21 туре динамовцы сыграют в гостях с "Ростовом".

