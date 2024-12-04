"Карабах" был бы в лидерах, в этом нет сомнений. Боролся бы за самые высокие места. Входил бы в топ-6 РПЛ? Сто процентов!" - цитирует Лунева "СЭ".
Андрей Лунев перебрался в "Динамо" из азербайджанского "Карабаха" в статусе свободного агента в летнее трансферное окно. В минувшем сезоне "Карабах" с Луневым в воротах занял 1-е место в чемпионате Азербайджана, набрав 83 очка в 36-ти матчах и оторвавшись от 2-го места на 25 очков.
Кроме того, "Карабах" дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где по сумме двух встреч уступил будущему финалисту турнира, "Байеру" (2:2, 2:3).
Лунев: "Карабах" в РПЛ боролся бы за самые высокие места
Голкипер "Динамо" Андрей Лунев сравнил свой бывший клуб "Карабах" с лидерами РПЛ.
Фото: официальный сайт "Динамо"