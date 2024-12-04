Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
22:30
Ноттингем ФорестНе начат
Ньюкасл
22:30
ЛиверпульНе начат
Эвертон
22:30
ВулверхэмптонНе начат
Саутгемптон
22:30
ЧелсиНе начат
Арсенал
23:15
Манчестер ЮнайтедНе начат
Астон Вилла
23:15
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
23:00
Реал МадридНе начат

Кубок Италии

Новости
Фиорентина
23:00
ЭмполиНе начат

Кубок Германии

Новости
РБ Лейпциг
22:45
АйнтрахтНе начат
Карлсруэ
22:45
АугсбургНе начат

Лунев: "Карабах" в РПЛ боролся бы за самые высокие места

Голкипер "Динамо" Андрей Лунев сравнил свой бывший клуб "Карабах" с лидерами РПЛ.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Карабах" был бы в лидерах, в этом нет сомнений. Боролся бы за самые высокие места. Входил бы в топ-6 РПЛ? Сто процентов!" - цитирует Лунева "СЭ".

Андрей Лунев перебрался в "Динамо" из азербайджанского "Карабаха" в статусе свободного агента в летнее трансферное окно. В минувшем сезоне "Карабах" с Луневым в воротах занял 1-е место в чемпионате Азербайджана, набрав 83 очка в 36-ти матчах и оторвавшись от 2-го места на 25 очков.

Кроме того, "Карабах" дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где по сумме двух встреч уступил будущему финалисту турнира, "Байеру" (2:2, 2:3).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится