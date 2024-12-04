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Талалаев: матч "Краснодар" - "Локомотив" покажет лучшего тренера первой части сезона РПЛ

Российский тренер Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча между "Краснодаром" и "Локомотивом" в 18-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Результат матча между "Краснодаром" и "Локомотивом" покажет лучшего тренера первой части сезона РПЛ. Встречаются два специалиста, которые здорово провели летние и весенние матчи. Мне кажется, что Галактионов произвел фурор в чемпионате России. Если бы у него было еще парочку игроков более стабильных… Потому что молодость и стабильность - разные понятия", - заявил Талалаев в эфире "Матч ТВ".

"Краснодар" примет на своем поле московский "Локомотив" в рамках 18-го тура чемпионата России. Игра пройдет в воскресенье, 8-го декабря. Матч станет последним для обоих клубов в календарном году. В турнирной таблице РПЛ "Краснодар" и "Локомотив" занимают, соответственно, 2-е и 4-е места.

В минувшем туре подопечные Мурада Мусаева крупно уступили на своем поле "Спартаку" (0:3). "Локомотив", в свою очередь, дома проиграл "Химкам" (1:3). Матч первого круга между "Локомотивом" и "Краснодаром" состоялся в рамках 7-го тура и завершился крупной победой "быков" (3:0).

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