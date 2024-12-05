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Алдонин высказался об игре Пьянича за ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался об игре Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА
"Как будто он только-только приводит себя в игровую форму. Если честно, пока не сильно впечатляет", - цитирует Алдонина "СЭ".

Миралем Пьянич перешел в московский ЦСКА в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2025 года. В текущем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 10 матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего боснийца в 3 миллиона евро.

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