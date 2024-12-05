"Как будто он только-только приводит себя в игровую форму. Если честно, пока не сильно впечатляет", - цитирует Алдонина "СЭ".
Миралем Пьянич перешел в московский ЦСКА в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2025 года. В текущем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 10 матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего боснийца в 3 миллиона евро.
Алдонин высказался об игре Пьянича за ЦСКА
Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался об игре Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА