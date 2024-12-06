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Ловчев: "Спартак" — команда всей России, а "Зенит" — команда одного города

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о популярности московского "Спартака" и петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"
"Сейчас понятие "народная команда" начали измерять по количеству болельщиков… Я катаюсь по стране и вижу, что у "Спартака" по стране больше болельщиков, чем у "Зенита". "Спартак" — команда всей России, а "Зенит" — команда одного города. Целое поколение выросло на победах Романцева", - приводит слова Ловчева "РБ Спорт".

После 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 петербургский "Зенит", набрав 39 очков, занимает первое место в турнирной таблице. В ближайшем туре сине-бело-голубые на своем поле 7 декабря встретятся с тольяттинским "Акроном". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Московский "Спартак" за 17 матчей набрал 34 очка и на данный момент располагается на третьей строчке. В 18-м туре красно-белые 7 декабря у себя дома примут нижегородский "Пари НН". Стартовый свисток должен прозвучать в 14:00 по московскому времени.

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