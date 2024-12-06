"Команда всегда будет поддерживать его (Соболева - прим.), забивает он или нет. Мы всегда будем на его стороне, всегда будем говорить пробовать ещё раз, даже если ошибся. Я думаю, что это очень важно, на поле видно – он очень сильный футболист", - цитирует Педро Metaratings.
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и подписал контракт до конца сезона-2026/2027. В текущем сезоне нападающий провел во всех турнирах 15 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллионов евро.
После 17-ти сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ с 39-ю набранными очками в своем активе.
Педро: команда всегда будет поддерживать Соболева, даже если он не забивает
Нападающий "Зенита" Педро высказался об Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"