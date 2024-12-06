"Уверен, что Абаскаль продолжит тренерскую карьеру — он еще молод, чтобы заканчивать после неудачи. Тем более что в России Гильермо набрался опыта, он неплохой специалист. Думаю, предложения у него обязательно появятся", - цитирует Эспину "РБ Спорт".
Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с лета 2022 года по весну 2024 года - под руководством испанского специалиста красно-белые становились бронзовыми призерами чемпионата России.
После работы в России, Абаскаль получил назначение в испанскую "Гранаду", однако был отправлен в отставку уже спустя три месяца. В шести встречах подопечные испанского специалиста набрали шесть очков и располагались в нижней части турнирной таблицы.
Испанский журналист: уверен, что Абаскаль продолжит тренерскую карьеру — он еще молод, чтобы заканчивать после неудачи
Журналист испанской спортивной газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина высказался о Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"