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Президент "Динамо" Махачкала Гаджиев: нам нужны новые футболисты в атаку

Глава махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев рассказал, какие позиции нужно усилить клубу зимой.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
- Безусловно, хочется, чтобы мы лучше играли в атаке. Понятно, что наши нынешние игроки нападения могут играть сильнее. Но можно пополнить нашу атакующую группу игроками с конструкторскими способностями. Думаю, нам нужны новые футболисты в атаку.

Махачкалинское "Динамо" по итогам сыгранных 17 туров набрало 17 очков и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Команда одержала в чемпионате России 3 победы, 8 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений, забив 9 мячей и пропустив 14 голов. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет на данный момент всего один балл.

В рамках 18-го тура РПЛ махачкалинцы примут на своем поле казанский "Рубин". Игра состоится завтра, 7 ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: Metaratings

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