"Я не скрываю – у меня нет ни одного предложения. Зато есть у иностранцев, которые работали где-то и для нашего футбола ничего не сделали. Не говорю, что я сделал баснословно много для нашего футбола. Но играл на трех чемпионатах Европы и на чемпионате мира. Но меня никуда не зовут", - цитирует Семшова "РБ Спорт".
Игорь Семшов объявил о завершении игровой карьеры в феврале 2015 года. В январе 2017 он стал помощником Сергея Кирьякова в тульском "Арсенале". Впоследствии специалист ассистировал Миодрагу Божовичу, который сменил Кирьякова на посту главного тренера. Летом 2018-го Семшов возглавил "Химик" из Новомосковска. В ноябре 2018 года расторг договор с "Химиком" по взаимному соглашению сторон и вошел в тренерский штаб Игоря Черевченко, вернувшись в тульский "Арсенал". В октябре 2020 года Семшов работал в тренерском штабе Черевченко в подмосковных "Химках". Последним клубом в тренерской карьере россиянина была "Чайка", которую он покинул в декабре прошлого года.
Семшов: у меня нет ни одного предложения. Зато есть у иностранцев
Бывший хавбек сборной России Игорь Семшов рассказал, что его не приглашают ни в один клуб.
Фото: ФК "Чайка"