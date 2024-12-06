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Гладилин: любой тренер РПЛ хочет обыграть "Спартак" - самый титулованный и популярный клуб России

Бывший футболист "Спартака" Валерий Гладилин рассказал, будет ли для наставника "Пари НН" Виктора Гончаренко матч 18-го тура РПЛ со "Спартаком" принципиальным.
Фото: ФК "Спартак"
"Не думаю. Для каждого тренера РПЛ матчи против "Спартака" считаются особенными, а тем более победа в таких поединках. "Спартак" — самый титулованный и популярный клуб России. Любой тренер хочет обыграть красно-белых. И не важно, тренировал ранее этот специалист ЦСКА или нет", - приводит слова Гладилина "РБ Спорт".

Московский "Спартак" и нижегородский "Пари НН" встретятся друг с другом 7 декабря на московском стадионе "Лукойл Арена" в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Начало данного матча намечено на 14:00 по московскому времени.

На данной игре будет отсутствовать главный тренер нижегородцев Виктор Гончаренко - его дисквалифицировал Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза за угрозы в отношении главного арбитра матча 17-го тура между "Ростовом" и "Пари НН" Яна Бобровского.

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