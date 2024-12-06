Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Спартак
14:00
Нижний НовгородНе начат
Зенит
16:30
АкронНе начат
Ростов
16:30
Крылья СоветовНе начат
Динамо Мх
19:00
РубинНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
15:30
ЛиверпульНе начат
Брентфорд
18:00
НьюкаслНе начат
Кристал Пэлас
18:00
Манчестер СитиНе начат
Астон Вилла
18:00
СаутгемптонНе начат
Манчестер Юнайтед
20:30
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лас-Пальмас
16:00
ВальядолидНе начат
Бетис
18:15
БарселонаНе начат
Валенсия
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Жирона
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
17:00
ТориноНе начат
Ювентус
20:00
БолоньяНе начат
Рома
22:45
ЛеччеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хольштайн
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
Байер
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Бохум
17:30
ВердерНе начат
Айнтрахт
17:30
АугсбургНе начат
Бавария
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
19:00
ТулузаНе начат
Ницца
21:00
ГаврНе начат
Анже
23:00
ЛионНе начат

Ловчев: у "Спартака" состав не чемпионский

Евгений Ловчев, в прошлом выступавший в составе красно-белых, высказался о выступлении "Спартака" в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- У них состав не чемпионский. Один игрок проваливается, потом другой: то Денисов, то Литвинов, то еще кто-то. Вот тренер сейчас слепил команду. Они в двух-трех матчах играют хорошо. С кем? С "Краснодаром", ЦСКА и "Локомотивом", которые лидеры и выходят играть с тобой в футбол, - цитирует Ловчева "Советский спорт".

"Спартак" в 17-ти турах РПЛ одержал 10 побед и три раза проиграл, четыре поединка завершились вничью. В активе красно-белых 34 очка, клуб идет на третьем месте в таблице чемпионата России.

Сегодня коллектив Деяна Станковича на своем поле примет "Пари НН" в рамках 18-го тура, начало матча - в 14:00 мск. Текстовая трансляция этого поединка будет доступна на Rusfootball.info.

Напомним, красно-белые в прошлом туре обыграли в гостях "Краснодар" (3:0), а "Пари НН" потерпел поражение от "Ростова", пропустив четыре безответных мяча. Нижегородцы занимают 12-е место в РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится