- У них состав не чемпионский. Один игрок проваливается, потом другой: то Денисов, то Литвинов, то еще кто-то. Вот тренер сейчас слепил команду. Они в двух-трех матчах играют хорошо. С кем? С "Краснодаром", ЦСКА и "Локомотивом", которые лидеры и выходят играть с тобой в футбол, - цитирует Ловчева "Советский спорт".
"Спартак" в 17-ти турах РПЛ одержал 10 побед и три раза проиграл, четыре поединка завершились вничью. В активе красно-белых 34 очка, клуб идет на третьем месте в таблице чемпионата России.
Сегодня коллектив Деяна Станковича на своем поле примет "Пари НН" в рамках 18-го тура, начало матча - в 14:00 мск. Текстовая трансляция этого поединка будет доступна на Rusfootball.info.
Напомним, красно-белые в прошлом туре обыграли в гостях "Краснодар" (3:0), а "Пари НН" потерпел поражение от "Ростова", пропустив четыре безответных мяча. Нижегородцы занимают 12-е место в РПЛ.
Ловчев: у "Спартака" состав не чемпионский
Евгений Ловчев, в прошлом выступавший в составе красно-белых, высказался о выступлении "Спартака" в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ