"Интерес "Интернасьонала" к Виллиану — нормальная ситуация. Большие клубы следят за большими игроками. Виллиан сейчас сосредоточен только на своем возвращении на поле [после дисквалификации]", - сообщили в агентстве Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что бразильский "Интернасьонал" заинтересован в приобретении центрального защитника ЦСКА Виллиана Роши. В текущем сезоне бразилец провел во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 6 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 17-ти сыгранных туров ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 28-ю набранными очками.
Представитель Роши высказался об интересе "Интернасьонала" к защитнику ЦСКА
В агентстве Sferico Sports, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, высказались об интересе к защитнику со стороны бразильского клуба.
Фото: ПФК ЦСКА