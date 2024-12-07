Дзюба: я самый счастливый человек на свете

"Я добился всего! Счастье любит тишину. Я самый счастливый человек на свете. В чем счастье? Счастье в правде. Почему не праздновал гол? Я лучшие годы здесь провел", - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".
"Акрон" одержал сенсационную победу над "Зенитом" в матче 18-го тура РПЛ. Игра на стадионе "Гезпром Арена" в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1. Победный гол в составе тольяттинской команды на 40-й минуте забил бывший нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба.
Напомним, поединок первого круга чемпионата России между этими соперниками завершился разгромной победой "Зенита" со счетом 5:0. В той встрече Дзюба получил повреждение, и покинул поле на 9-й минуте.