- Безусловно, появление Эсекьеля сделало нас сильнее. То, как он владеет мячом, как идет в обводку и пасует, впечатляет. А когда нужно, он и борется не менее круто, - сказал Угальде в интервью клубной пресс-службе.
Барко перешел в столичный клуб летом 2024 года, красно-белые заплатили за аргентинского футболиста 13 миллионов евро. Барко провел за "Спартак" 22 матча во всех турнирах, девять раз поразил ворота соперников и сделал шесть голевых передач. Контракт Барко со "Спартаком" рассчитан до 2027 года.
"Спартак" с 37 баллами располагается на третьем месте в таблице РПЛ. В марте после зимней паузы коллектив Деяна Станковича сыграет против "Оренбурга".
Угальде: появление Барко сделало "Спартак" сильнее
Форвард "Спартака" Манфред Угальде поделился мнением о своем партнере по команде Эсекьеле Барко.
Фото: Официальный сайт РПЛ