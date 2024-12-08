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Угальде: появление Барко сделало "Спартак" сильнее

Форвард "Спартака" Манфред Угальде поделился мнением о своем партнере по команде Эсекьеле Барко.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Безусловно, появление Эсекьеля сделало нас сильнее. То, как он владеет мячом, как идет в обводку и пасует, впечатляет. А когда нужно, он и борется не менее круто, - сказал Угальде в интервью клубной пресс-службе.

Барко перешел в столичный клуб летом 2024 года, красно-белые заплатили за аргентинского футболиста 13 миллионов евро. Барко провел за "Спартак" 22 матча во всех турнирах, девять раз поразил ворота соперников и сделал шесть голевых передач. Контракт Барко со "Спартаком" рассчитан до 2027 года.

"Спартак" с 37 баллами располагается на третьем месте в таблице РПЛ. В марте после зимней паузы коллектив Деяна Станковича сыграет против "Оренбурга".

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