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Нападающий "Зенита" Лусиано: в новом году вернемся сильнее

Форвард "Зенита" Лусиано Гонду высказался после поражения от "Акрона" в 18-м туре РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
Матч прошел в субботу и завершился победой тольяттинской команды со счетом 2:1.

- Очень расстроены сегодняшним результатом. Нам не хватило всего понемногу из того, чего не хватило и с "Крыльями" - концентрации с реализацией. К сожалению, мы не реализовали наши возможности.

Тренер по горячим следам разобрал ошибки. Уверен, в новом году мы вернемся сильнее, - передает слова Лусиано "Матч ТВ".

Гонду пополнил состав петербургского клуба в летнее межсезонье. 23-летний аргентинец провел за сине-бело-голубых 12 матчей в РПЛ и шесть раз поразил ворота соперников. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года, а трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.

"Зенит" на данный момент имеет в копилке 39 очков и возглавляет таблицу РПЛ, на втором месте идет "Краснодар" (38), а замыкает тройку лидеров столичный "Спартак", у которого 37 баллов.

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