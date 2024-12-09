"Это уже не выглядит неожиданностью. В прошлом сезоне "Краснодар" до конца боролся за золото. В этом - он тоже выглядит очень неплохо. Правда, у всех топовых клубов в этом чемпионате идут американские горки: то игра хорошая и результат тоже, а потом идет провал в три – четыре матча. Поэтому не стоит удивляться первому месту южан. Тем более, с "Зенитом" у них равное количество очков", - приводит слова Кечинова "Евро-Футбол.Ру".
В 18-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 произошла смена лидера в турнирной таблице чемпионата России. На первое место вышел футбольный клуб "Краснодар", который сыграл вничью с московским "Локомотивом" и, тем самым, набрал 39 очков. Петербургский "Зенит", в свою очередь, потерпел поражение от тольяттинского "Акрона", в связи с чем в активе у сине-бело-голубых осталось 39 очков.
При равенстве очков первым критерием распределения команд в турнирной являются результаты их личных встреч. Так как в 10-м туре победу над "Зенитом" со счетом 2:0 одержал "Краснодар", впереди на данный момент находятся "быки".
"Американские горки". Валерий Кечинов не удивился очередной смене лидера РПЛ
Бывший игрок московского "Спартака" и сборной России Валерий Кечинов высказался об очередной смене лидера чемпионата Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"