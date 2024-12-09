- "Спартак" однозначно созрел для борьбы за чемпионский титул в России. Осенью и в начале зимы мы набрали отличный ход и чувствовали себя превосходно как команда. У нас есть огромное желание побороться за "золото", - цитирует Дуарте "Чемпионат".
24-летний Дуарте выступает за "Спартак" с января 2023 года. В общей сложности парагвайский защитник провел за московскую команду 51 матч во всех турнирах, забил один гол и получил семь желтых карточек. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до 2027 года.
В текущем сезоне Дуарте выходил на поле в семи матчах РПЛ. "Спартак" благодаря удачному выступлению в осенней части чемпионата закрепился на третьей строчке в таблице, красно-белые отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка.
Дуарте: "Спартак" созрел для борьбы за чемпионство
Защитник столичного "Спартака" Алексис Дуарте считает, что его команда может побороться за золотые медали РПЛ в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"