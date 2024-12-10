Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Динамо Загреб
20:45
СелтикНе начат
Жирона
20:45
ЛиверпульНе начат
Брюгге
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Брест
23:00
ПСВНе начат
Шахтер
23:00
БаварияНе начат
Аталанта
23:00
Реал МадридНе начат
Байер
23:00
ИнтерНе начат
РБ Лейпциг
23:00
Астон ВиллаНе начат
Ред Булл Зальцбург
23:00
ПСЖНе начат

Ледяхов: основной костяк "Спартака" - иностранцы. Россияне в глухом запасе

Экс-полузащитник московского "Спартака" Игорь Ледяхов высказался о снижении влияния российских футболистов на игру красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
- Можно смотреть на успехи "Спартака" в последних матчах, но основной костяк команды - иностранцы. А россияне в глухом запасе, и их близко нет на замену. Тот же Зиньковский, Зобнин, Хлусевич и остальные. В прошлые сезоны именно они были ведущими футболистами клуба, а сейчас они в запасе. Это не очень хорошо для российского футбола, - передаёт слова Ледяхова "Чемпионат".

В заключительном матче московского "Спартака" в осенней части сезона-2024/2025 против "Пари Нижнего Новгорода" (3:0) в рамках 18 тура Российской премьер-лиги в стартовом составе красно-белых вышли три российских игрока - голкипер Александр Максименко, правый защитник Даниил Денисов и опорный полузащитник Наиль Умяров. По ходу встречи на поле появились также полузащитник Данил Пруцев на 75-й минуте и центральный защитник Никита Чернов на 88-й минуте.

Никто из них не отметился результативными действиями в трёх забитых голах "Спартака".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится