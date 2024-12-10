- Можно смотреть на успехи "Спартака" в последних матчах, но основной костяк команды - иностранцы. А россияне в глухом запасе, и их близко нет на замену. Тот же Зиньковский, Зобнин, Хлусевич и остальные. В прошлые сезоны именно они были ведущими футболистами клуба, а сейчас они в запасе. Это не очень хорошо для российского футбола, - передаёт слова Ледяхова "Чемпионат".
В заключительном матче московского "Спартака" в осенней части сезона-2024/2025 против "Пари Нижнего Новгорода" (3:0) в рамках 18 тура Российской премьер-лиги в стартовом составе красно-белых вышли три российских игрока - голкипер Александр Максименко, правый защитник Даниил Денисов и опорный полузащитник Наиль Умяров. По ходу встречи на поле появились также полузащитник Данил Пруцев на 75-й минуте и центральный защитник Никита Чернов на 88-й минуте.
Никто из них не отметился результативными действиями в трёх забитых голах "Спартака".
Ледяхов: основной костяк "Спартака" - иностранцы. Россияне в глухом запасе
Экс-полузащитник московского "Спартака" Игорь Ледяхов высказался о снижении влияния российских футболистов на игру красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"