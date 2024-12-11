"Уже сейчас понятно, что Станкович сильнее Массимо Карреры как тренера. У серба гораздо больше опыта, причём с крупными командами. Деян провёл большую работу с игроками, раскрыв их потенциал", - цитирует Бубнова Sportbox.
Деян Станкович возглавил московский "Спартак" этим летом, ранее сербский специалист работал в "Црвене Звезде" и венгерском "Ференцвароше".
После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка. "Спартак" сыграет с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Бубнов: уже сейчас понятно, что Станкович сильнее Массимо Карреры как тренера
Бывший футболист Александр Бубнов сравнил главного тренера "Спартака" Деяна Станковича с Массимо Каррерой.
Фото: ФК "Спартак"