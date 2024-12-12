Также футболист ответил на вопрос о возможном получении российского паспорта.
"Где мечтаю завершить карьеру? Пока не знаю. Рано об этом говорить. Сейчас я наслаждаюсь каждым моментом.
Не было ли мысли получить российский паспорт? Все возможно. Лично я не против. Хоть я и колумбиец, но не вижу никаких проблем в том, чтобы получить российское гражданство", - цитирует колумбийского футболиста "Краснодара" "СЭ".
31-летний Кордоба выступает за "Краснодар" с июля 2021 года. Также футболист играл за "Герту", "Кёльн", "Майнц" и ряд других клубов. Всего на счету нападающего 103 матча за "Краснодар", в которых он забил 53 гола и 25 раз ассистировал партнерам. Трудовой договор футболиста с "быками" рассчитан до 30 июня 2027 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость Кордобы в 14 миллионов евро.
В текущем сезоне Кордоба провел в РПЛ 14 матчей, восемь раз поразил ворота соперников и сделал пять голевых передач. Также Кордоба получил две желтые карточки и одну красную.
Кордоба: не вижу никаких проблем, чтобы получить российское гражданство
Форвард "Краснодара" Джон Кордоба заявил, что пока не думал, где хочет завершить карьеру футболиста.
Фото: Официальный сайт РПЛ