- Весна будет тяжелой для Семака? Естественно. Семака ждёт настоящее испытание. Он сейчас попал в очень сложную ситуацию. Когда всё было хорошо, все играли и были довольны. А сейчас как команду встряхнуть? У него же и прошлая весна была сложной. "Зенит" ведь чудом стал чемпионом! - цитирует Орлова "Чемпионат".
"Зенит" в нынешнем сезоне РПЛ провел 18 матчей, в которых одержал 12 побед и потерпел три поражения (два из них подряд в декабре), три поединка завершились вничью. "Зенит" с 39 баллами в активе располагается на втором месте в таблице РПЛ.
В первом матче после зимней паузы петербургский клуб на своем поле сыграет с московским ЦСКА, встреча 19-го тура чемпионата России пройдет в начале марта.
Орлов: "Зенит" в прошлом сезоне чудом стал чемпионом
Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о выступлении "Зенита" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"