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Орлов: "Зенит" в прошлом сезоне чудом стал чемпионом

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о выступлении "Зенита" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
- Весна будет тяжелой для Семака? Естественно. Семака ждёт настоящее испытание. Он сейчас попал в очень сложную ситуацию. Когда всё было хорошо, все играли и были довольны. А сейчас как команду встряхнуть? У него же и прошлая весна была сложной. "Зенит" ведь чудом стал чемпионом! - цитирует Орлова "Чемпионат".

"Зенит" в нынешнем сезоне РПЛ провел 18 матчей, в которых одержал 12 побед и потерпел три поражения (два из них подряд в декабре), три поединка завершились вничью. "Зенит" с 39 баллами в активе располагается на втором месте в таблице РПЛ.

В первом матче после зимней паузы петербургский клуб на своем поле сыграет с московским ЦСКА, встреча 19-го тура чемпионата России пройдет в начале марта.

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