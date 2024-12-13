Ирина Роднина: футбол — популярный, но не национальный спорт в России

Президент федерации фигурного катания Московской области и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о том, какой спорт в России национальный. Ее слова стали реакцией на данные опроса ВЦИОМ.

Фото: "РИА Новости"





Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в декабре, 27% россиян считают хоккей национальным видом спорта. На втором месте фигурное катание и футбол, которые получили по 9% голосов респондентов.



Напомним, что на последней зимней олимпиаде 2022 года в Пекине "Футбол — популярный, но точно не национальный вид спорта. Мы там в лидерах с конца. Просто это не наша игра. Хоккей — наша. И так было всегда", — отметила Роднина в интервью с "РБ Спорт" Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в декабре, 27% россиян считают хоккей национальным видом спорта. На втором месте фигурное катание и футбол, которые получили по 9% голосов респондентов.Напомним, что на последней зимней олимпиаде 2022 года в Пекине сборная России по хоккею (под флагом Олимпийского комитета России и названием ОКР) заняла второе место, проиграв Финляндии 1:2 и завоевав серебряные медали.