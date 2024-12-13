"Обещали перевести деньги в ноябре - начале декабря. Мы в контакте с руководителями "Химок", - приводит слова Еремякина "РИА Новости".
Лукас Вера стал игроком подмосковных "Химок" в июле 2024 года. Сумма перехода аргентинского полузащитника составила 1 млн евро. В "Химках" 27-летний футболист принял участие в 19 матчах, в которых забил 4 гола, отдал 3 голевые передачи и получил 1 желтую карточку.
По информации СМИ, общая задолженность "Химок" превышает 900 млн рублей. А инвестор футбольного клуба - Туфан Садыгов - был оправлен под домашний арест в связи с возбуждением против него уголовного дела.
Президент "Оренбурга" заявил, что "Химки" не оплатили трансфер Лукаса Веры
Президент футбольного клуба "Оренбург" Василий Еремякин прокомментировал ситуацию с выплатой футбольным клубом "Химки" компенсации за переход в подмосковную команду полузащитника Лукаса Веры.
Фото: ФК "Химки"