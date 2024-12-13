Указанное заседание в Ньоне (Швейцария). На повестке дня были вопросы, связанные с выплатами футбольным клубам, с системой лицензирования и с контрактными обязательствами футболистов перед клубами.
Напомним, УЕФА в феврале 2022 года ввела санкции против российских футбольных клубов и сборных, отстранив их участия в турнирах, которые проводятся под эгидой данной международной организации.
Источник: официальный сайт ПФК ЦСКА
Гендиректор ЦСКА Бабаев стал единственным представителем от России на заседании комитета УЕФА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев, став единственным представителем от России, принял участие в заседании комитета УЕФА по лицензированию футбольных клубов.
Фото: УЕФА