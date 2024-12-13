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Гендиректор ЦСКА Бабаев стал единственным представителем от России на заседании комитета УЕФА

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев, став единственным представителем от России, принял участие в заседании комитета УЕФА по лицензированию футбольных клубов.
Фото: УЕФА
Указанное заседание в Ньоне (Швейцария). На повестке дня были вопросы, связанные с выплатами футбольным клубам, с системой лицензирования и с контрактными обязательствами футболистов перед клубами.

Напомним, УЕФА в феврале 2022 года ввела санкции против российских футбольных клубов и сборных, отстранив их участия в турнирах, которые проводятся под эгидой данной международной организации.

Источник: официальный сайт ПФК ЦСКА

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