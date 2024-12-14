- К сожалению, ни одна команда не стала открытием или сюрпризом. Мы всегда ждем сенсаций, новых футбольных звезд, но не в этот раз. Не скажу, что совсем все блекло, были неплохие матчи, но впечатление посредственное. Никого не хочу обижать, но это мое мнение.
По итогам первой части текущего розыгрыша российской Премьер-лиги первое место занимает "Краснодар", набравший 39 очков после 18 туров. На второй строчке располагается "Зенит", в активе которого тоже 39 баллов. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак" с 37 очками.
Замыкает турнирную таблицу "Оренбург", в копилке которого лишь 8 набранных очков. "Ахмат" с 13 набранными баллами также находится в зоне прямого вылета в Первую лигу.
Источник: Legalbet
Колосков: ни одна команда в РПЛ не стала открытием или сюрпризом. Впечатление посредственное
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил первую часть этого сезона РПЛ.
Фото: РФС