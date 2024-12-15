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В махачкалинском "Динамо" отреагировали на информацию об интересе к полузащитнику "Спартака" Зорину

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался об интересе к полузащитнику "Спартака" Даниилу Зорину.
Фото: ФК "Спартак"
"Знаю Зорина, но у нас в шорт-листе его нет. Вопросы надо задавать агенту Даниила и узнавать, для чего они это делают", - цитирует Газизова "РБ Спорт".

В текущем сезоне Даниил Зорин провел за московский "Спартак" во всех турнирах 10 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 700 тысяч евро, контракт Зорина с красно-белыми рассчитан до конца сезона-2025/2026.

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