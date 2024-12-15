"Рассчитывать на то, что он будет постоянно играть, нельзя. У него не хватит мощи весь сезон провести на таком высоком уровне. Будут перепады. Это нормально, когда идет развитие человека. Спортсмен выстреливает, а потом идет провал. Редко кто проходит без спадов. Здесь нужно тренерское искусство и личные качества дарования", - приводит слова Костылёва "Евро-Футбол.Ру".
Аббосбек Файзуллаев является игроком московского ЦСКА с августа 2023 года, когда "армейский" клуб договорился с ташкентским "Пахтакором" о трансфере полузащитника. Сумма компенсации за переход футболиста в стан красно-синих составила 500 тыс. евро. Игрок сборной Узбекистана и ЦСКА подписали друг с другом контракт, рассчитанный на срок до конца сезона-2025/26 с возможностью его продления на еще один год.
В текущем сезоне Файзуллаев в составе ЦСКА в общей сложности принял участие в 23 официальных матчах, в которых ему удалось трижды поразить ворота соперников, 6 раз отметиться результативными передачами, получить 1 желтую карточку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 8 млн евро.
Костылев предупредил о перепадах в игре Файзуллаева за ЦСКА
Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев высказался о выступлении в составе московского клуба узбекского полузащитника Аббосбека Файзуллаева.
Фото: ПФК ЦСКА