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Роман Бабаев включил 2 игроков ЦСКА в пятёрку лучших футболистов 2024 года в России

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев назвал пять лучших футболистов 2024 года в России.
Фото: ПФК ЦСКА
По мнению 46-летнего менеджера, лучшим футболистом 2024 года в России стал полузащитник "Монако" Александр Головин, который до перехода в состав монегасков в июле 2018 года выступал за "армейский" клуб.

Кроме того, в свою пятёрку лучших Бабаев включил полузащитника московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, полузащитника петербургского "Зенита" Максима Глушенкова, вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева и нападающего "Краснодара" Джона Кордобу.

Источник: "СЭ"

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