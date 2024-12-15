По мнению 46-летнего менеджера, лучшим футболистом 2024 года в России стал полузащитник "Монако" Александр Головин, который до перехода в состав монегасков в июле 2018 года выступал за "армейский" клуб.
Кроме того, в свою пятёрку лучших Бабаев включил полузащитника московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, полузащитника петербургского "Зенита" Максима Глушенкова, вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева и нападающего "Краснодара" Джона Кордобу.
Источник: "СЭ"
Роман Бабаев включил 2 игроков ЦСКА в пятёрку лучших футболистов 2024 года в России
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев назвал пять лучших футболистов 2024 года в России.
Фото: ПФК ЦСКА