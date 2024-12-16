"В конце первой части сезона Джикия начал набирать форму, играть. Не удивлюсь, если Георгий хорошо отыграет вторую часть сезона и летом перейдет в топ-клуб РПЛ. У нас не так много российских центральных защитников, чтобы мы ими разбрасывались", - цитирует Орещука "РБ Спорт".
Георгий Джикия перешел в подмосковные "Химки" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до конца этого сезона. В текущем сезоне центральный защитник провел во всех турнирах 8 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 2,5 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров подмосковные "Химки" располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 16-ю набранными очками в своем активе.
Орещук: не удивлюсь, если Джикия хорошо отыграет вторую часть сезона и летом перейдет в топ-клуб РПЛ
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук считает, что защитник "Химок" Георгий Джикия может заиграть в топ-клубе РПЛ.
Фото: ФК "Химки"