"Лучший нападающий? Прямо сейчас точно Угальде, он просто шикарен. Под конец года набрал фантастическую форму, забивал в каждой игре. Это говорит о том, что тренер ему доверяет, Станкович нашел подход к нему. Теперь важно, чтобы он продолжил так же играть и весной", — отметил Булыкин в интервью "РБ Спорт".
Костариканский форвард находится на первой строчке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги после 18-ти сыгранных туров. В текущем сезоне 22-летний нападающий провел 18 матчей за "Спартак" в чемпионате, забив 15 голов и сделав три результативные передачи.
За последние четыре матча нападающий сумел поразить ворота соперников 9 раз. Также Манфред стал первым футболистом московского "Спартака" с 1998 года, забившим четыре мяча в одном матче чемпионата страны. Это произошло в матче 16-ого тура Российской Премьер-Лиги против московского "Локомотива".
Дмитрий Булыкин: Угальде — лучший форвард РПЛ на данный момент
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высоко оценил форму Манфреда Угальде, выступающего за московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"