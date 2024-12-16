Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
23:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лацио
22:45
ИнтерНе начат

В "Чайке" прокомментировали возможный уход Калешина в "Крылья Советов": у него контракт, и он продолжает работать

Спортивный директор "Чайки" Андрей Михеев отреагировал на слухи, что главный тренер команды Евгений Калешин может возглавить "Крылья Советов".
Фото: ФК "Чайка"
- Никаких разговоров о возможном уходе не было, это всё слухи. У Калешина контракт, он продолжает работу в "Чайке". Я понимаю, что Евгений Игоревич — качественный и квалифицированный специалист. Мы не зря его выбирали, угадали с ним. Скорее всего, на него есть спрос, но у него контракт, и он продолжает работать.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Евгений Калешин сменит на посту главного тренера самарских "Крыльев Советов" Игоря Осинькина.

Калешин стал главным тренером песчанокопской "Чайки" в августе 2024 года. Специалист подписал с клубом контракт по схеме "1+1".

По итогам первой части чемпионата России "Чайка" занимает 9 место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Калешина набрала 28 очков в 21 сыгранном туре. От зоны стыковых матчей за право побороться за выход в РПЛ песчанокопцев отделяет 9 баллов.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится