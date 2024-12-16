- Никаких разговоров о возможном уходе не было, это всё слухи. У Калешина контракт, он продолжает работу в "Чайке". Я понимаю, что Евгений Игоревич — качественный и квалифицированный специалист. Мы не зря его выбирали, угадали с ним. Скорее всего, на него есть спрос, но у него контракт, и он продолжает работать.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Евгений Калешин сменит на посту главного тренера самарских "Крыльев Советов" Игоря Осинькина.
Калешин стал главным тренером песчанокопской "Чайки" в августе 2024 года. Специалист подписал с клубом контракт по схеме "1+1".
По итогам первой части чемпионата России "Чайка" занимает 9 место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Калешина набрала 28 очков в 21 сыгранном туре. От зоны стыковых матчей за право побороться за выход в РПЛ песчанокопцев отделяет 9 баллов.
Источник: "Чемпионат"
В "Чайке" прокомментировали возможный уход Калешина в "Крылья Советов": у него контракт, и он продолжает работать
Спортивный директор "Чайки" Андрей Михеев отреагировал на слухи, что главный тренер команды Евгений Калешин может возглавить "Крылья Советов".
Фото: ФК "Чайка"