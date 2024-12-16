- Переговоры были, игрок не готов ехать в Россию в данный момент. Алли не единственный, с кем мы ведем переговоры, как и говорил, один игрок очень близко. Если до конца трансферного окна не поступит достойного предложения из теплых стран, то готов приехать в Россию.
Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-футболист "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли может перейти в российский клуб из Медиалиги "Титан".
Из-за травмы полузащитник уже почти два года не участвует в официальных матчах. Последней командой в карьере 28-летнего англичанина был "Эвертон", контракт с которым истек минувшим летом. Также хавбек выступал за "Тоттенхэм" и турецкий "Бешикташ". В послужном списке Али 37 игр за сборную Англии, в которых он забил три гола.
Источник: Metaratings
В "Титане" заявили, что экс-хавбек сборной Англии Алли не единственный, с кем клуб ведет переговоры
Глава медиаклуба "Титан" Александр Зуев поделился информацией о возможном переходе бывшего игрока "Тоттенхэма" Деле Алли.
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