"Жозе — легионер, играет немного. Он сам хочет играть. Конечно, надо брать футболиста, который поможет команде. Жозе приносит мало пользы, но это не значит, что он плохой футболист", - приводит слова Парфёнова "РБ Спорт".
Виллиан Жозе является игроком московского "Спартака" с июля 2024 года, когда красно-белые выкупили бразильского форварда у испанского "Бетиса" за 2 млн евро. Контракт между игроком и клубом был заключен на срок до конца сезон-2025/26.
В текущем сезоне 33-летний футболист в составе "Спартака" в общей сложности принял участие в 13 официальных матчах (28,5 мин. за игру), в которых забил 1 гол. По информации СМИ, москвичи хотят в зимнее трансферное окно расстаться с бразильцем, чья рыночная стоимость сейчас составляет 2 млн евро.
Парфёнов: Жозе приносит "Спартаку" мало пользы, но это не значит, что он плохой футболист
Бывший главный тренер "Урала" и тульского "Арсенала" Дмитрий Парфёнов высказался о нападающем московского "Спартака" Виллиане Жозе.
Фото: ФК "Спартак"