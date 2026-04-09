Московский клуб направит часть дохода от ближайшего домашнего матча на помощь пострадавшим. В сообщении клуба говорится, что половина выручки с игры против "Сочи" будет перечислена в пользу жителей региона, который этой весной столкнулся с последствиями стихии.
Встреча 24-го тура РПЛ между ЦСКА и "Сочи" пройдёт 12 апреля в Москве, старт - в 14:00 по московскому времени. После 23 туров "армейцы" идут на пятом месте в таблице.
ЦСКА поможет пострадавшим от наводнения в Дагестане
Фото: ПФК ЦСКА