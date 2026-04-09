На первой позиции находится нападающий "Баварии" Гарри Кейн, вторым идёт форвард "Реала" Килиан Мбаппе, а третье место занимает вингер мюнхенского клуба Майкл Олисе.
Четвёртым в списке значится Ламин Ямаль из "Барселоны", следом, на пятой строчке, расположился Луис Диас, также представляющий "Баварию". Шестое место занимает нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, а седьмым идёт форвард "Атлетико" Хулиан Альварес.
Восьмую позицию занимает полузащитник "Арсенала" Деклан Райс, девятым в рейтинге стал хавбек "ПСЖ" Витинья, а замыкает десятку вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор.
Церемония вручения "Золотого мяча" пройдёт осенью 2026 года.
Мбаппе - второй, Холанд - шестой: опубликован рейтинг фаворитов на "Золотой мяч"
Портал Goal обновил рейтинг претендентов на "Золотой мяч" - 2026.
