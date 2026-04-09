Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фрайбург
22:00
СельтаНе начат
Болонья
22:00
Астон ВиллаНе начат
Порту
22:00
Ноттингем ФорестНе начат

Лига конференций УЕФА

Райо Вальекано
2 - 0 2 0
АЕК Афины2 тайм
Шахтер
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Кристал Пэлас
22:00
ФиорентинаНе начат
Майнц
22:00
СтрасбургНе начат

Мбаппе - второй, Холанд - шестой: опубликован рейтинг фаворитов на "Золотой мяч"

Портал Goal обновил рейтинг претендентов на "Золотой мяч" - 2026.
Фото: Getty Images
На первой позиции находится нападающий "Баварии" Гарри Кейн, вторым идёт форвард "Реала" Килиан Мбаппе, а третье место занимает вингер мюнхенского клуба Майкл Олисе.

Четвёртым в списке значится Ламин Ямаль из "Барселоны", следом, на пятой строчке, расположился Луис Диас, также представляющий "Баварию". Шестое место занимает нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, а седьмым идёт форвард "Атлетико" Хулиан Альварес.

Восьмую позицию занимает полузащитник "Арсенала" Деклан Райс, девятым в рейтинге стал хавбек "ПСЖ" Витинья, а замыкает десятку вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор.

Церемония вручения "Золотого мяча" пройдёт осенью 2026 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится