"Его голевой всплеск объясняется не только переводом в центр нападения. Но и тем, что у "Спартака" благодаря Барко, Маркиньосу и Бонгонда стало больше доставок мяча в чужую штрафную. Где юркий, расторопный костариканец, здорово играющий на отскоках, чувствует себя как рыба в воде", — приводит слова Иванова "СЭ".
Манфред Угальде в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги в составе московского "Спартака" принял участие в 18 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 15 голов, отдал партнерам по команде 3 голевые передачи и получил 2 желтые карточки. На данный момент нападающий сборной Коста-Рики с указанными показателями является лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу.
Благодаря данному выступлению интернет-портал Transfermarkt в декабре увеличил оценочную рыночную стоимость 22-летнего футболиста с 9 до 15 млн евро.
"Как рыба в воде". Олег Иванов оценил игру Угальде в чужой штрафной
Капитан казанского "Рубина" Олег Иванов прокомментировал высокую результативность нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"