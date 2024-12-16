"Семака. Почему? Потому что "Зенит" - чемпион. Мы же говорим о результатах за год. На сегодняшний момент его команда идет наверху таблицы, и я уверен, все у нее будет нормально. Я, конечно, не провидец и не знаю, сможет ли "Зенит" взять золото в этом сезоне, но, безусловно, это один из главных претендентов на первое место", - приводит слова Точилина "Евро-Футбол.Ру".
Сергей Семак занимает пост главного тренера петербургского "Зенита" с мая 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые в сезоне-2023/24 стали чемпионами России (опередив на одно очко "Краснодар" и московское "Динамо"), а также обладателями Кубка России (обыграв в финале калининградскую "Балтику" со счётом 2:1).
В начале сезона-2024/25 "Зенит" со счётом 4:2 выиграл у футбольного клуба "Краснодар" матч за Суперкубок России. В Российской Премьер-Лиге после 18-го тура петербуржцы делят первые два места в турнирной таблице с "быками"- обе команды набрали по 39 очков. В Кубке России "Зенит" вышел в 1/2 финала Пути РПЛ, где весной 2025 года придется играть против "Ростова".
Александр Точилин назвал лучшего тренера года в России
Бывший главный тренер "Кубани" и "Ротора" Александр Точилин назвал, кого считает лучшим тренером 2025 года в России.
Фото: ФК "Зенит"