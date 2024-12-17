- Открытие первой части сезона? Думаю, "Спартак". Клуб провел хорошую концовку года. Нашли баланс в игре, подобрали состав и определились со схемой, пусть и немного суеты было в начале, - передает слова Ещенко "Матч ТВ".
Коллектив Деяна Станковича в текущем сезоне РПЛ в 18-ти матчах одержал 11 побед и потерпел три поражения, четыре поединка с участием красно-белых завершились вничью. "Спартак" с 37 баллами в активе располагается на третьей строчке в турнирной таблице.
После возобновления чемпионата России "Спартак" дома встретится с "Оренбургом", матч 19-го тура РПЛ пройдет в начале марта.
Ещенко назвал "Спартак" открытием сезона РПЛ
Экс-футболист столичного "Спартака" Андрей Ещенко назвал открытие этого сезона РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ