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Ещенко назвал "Спартак" открытием сезона РПЛ

Экс-футболист столичного "Спартака" Андрей Ещенко назвал открытие этого сезона РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Открытие первой части сезона? Думаю, "Спартак". Клуб провел хорошую концовку года. Нашли баланс в игре, подобрали состав и определились со схемой, пусть и немного суеты было в начале, - передает слова Ещенко "Матч ТВ".

Коллектив Деяна Станковича в текущем сезоне РПЛ в 18-ти матчах одержал 11 побед и потерпел три поражения, четыре поединка с участием красно-белых завершились вничью. "Спартак" с 37 баллами в активе располагается на третьей строчке в турнирной таблице.

После возобновления чемпионата России "Спартак" дома встретится с "Оренбургом", матч 19-го тура РПЛ пройдет в начале марта.

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