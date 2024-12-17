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Дмитрий Черышев: Угальде только перед паузой привык к своим партнерам

Главный тренер "Шинника" Дмитрий Черышев оценил выступление форварда "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Команда играет на него, и у него появилась уверенность в себе. Всему свое время. Только сейчас он начал адаптироваться к РПЛ, только перед паузой он привык к своим партнёрам, - передает слова Черышева Metaratings.

22-летний Угальде пополнил состав столичного клуба в январе 2024 года, перейдя из "Твенте". В текущем сезоне РПЛ форвард из Коста-Рики сыграл в 18-ти матчах, в которых 15 раз поразил ворота соперников и сделал несколько голевых передач. Трансферная стоимость Угальде оценивается в 15 миллионов евро.

"Спартак" с 37 баллами располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате России "Краснодар", у которого 39 очков.

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