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Комличенко: смеёмся, уже сколько трансферных окон - Глебов в "Спартак". У него уже защитная реакция при этом слове

Нападающий "Ростова" Николай Комличенко рассказал о реакции капитана жёлто-синих Данила Глебова на регулярные слухи о его возможном переходе в "Спартак".
Фото: РПЛ
- У Глебова при слове "Спартак" уже включается защитная реакция. Он абсолютно спокоен. Мы тоже шутим постоянно. Уже сколько трансферных окон - Глебов в "Спартак". Смеёмся и шутим, - передаёт слова Комличенко "Чемпионат".

25-летний опорный полузащитник "Ростова" Данил Глебов выступает за жёлто-синих с января 2019 года, является капитаном команды с сентября 2021 года и самым дорогим футболистом клуба по оценке портала Transfermarkt - 8 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету 23 матча во всех турнирах, 1 забитый гол и 1 результативный пас.

На протяжении нескольких последних трансферных окон в СМИ регулярно появлялись слухи о вероятном переходе Глебова в московский "Спартак".

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