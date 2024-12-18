"Там были какие-то запредельные финансовые запросы. Когда одному из игроков платят огромные деньги — это разлагает внутреннюю атмосферу. Те цифры, которые звучали в прессе, были космическими", - цитирует Сычева "Российская газета".
В летнее трансферное окно сообщалось, что московский "Спартак" заинтересован в приобретении нападающего "Краснодара" Джона Кордобы. По информации СМИ, форвард потребовал от красно-белых зарплату в 4-5 миллионов евро в год - руководство московского клуба отказалось предоставлять колумбийцу такие условия.
В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 14 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Сычев объяснил, почему "Спартак" отказался от Кордобы
Президент "Иртыша" Дмитрий Сычев объяснил, почему московский "Спартак" отказался от приобретения нападающего "Краснодара" Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"