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Сычев объяснил, почему "Спартак" отказался от Кордобы

Президент "Иртыша" Дмитрий Сычев объяснил, почему московский "Спартак" отказался от приобретения нападающего "Краснодара" Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"
"Там были какие-то запредельные финансовые запросы. Когда одному из игроков платят огромные деньги — это разлагает внутреннюю атмосферу. Те цифры, которые звучали в прессе, были космическими", - цитирует Сычева "Российская газета".

В летнее трансферное окно сообщалось, что московский "Спартак" заинтересован в приобретении нападающего "Краснодара" Джона Кордобы. По информации СМИ, форвард потребовал от красно-белых зарплату в 4-5 миллионов евро в год - руководство московского клуба отказалось предоставлять колумбийцу такие условия.

В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 14 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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